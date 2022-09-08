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Ortahisar Belediyesinde görev yapan 276 işçi kadroya geçirildi

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Ortahisar Belediyesinde görev yapan 276 işçi kadroya geçirildi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye bünyesinde çalışan lisans ve önlisans mezunu toplamda 276 işçinin kadroya geçirildiğini bildirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye bünyesinde çalışan lisans ve önlisans mezunu toplamda 276 işçinin kadroya geçirildiğini bildirdi.

Ortahisar Belediye Meclisi'nin eylül ayının son toplantısında konuşan Genç, ileriye dönük olarak mesai arkadaşlarının bu yasanın hükmünden istifade ederek memur kadrosundan faydalanması için bu çalışmayı yaptıklarını belirtti.

Genç, yasa tanımında açıkça geçen teknisyen ve tekniker gibi işçilerle ilgili titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Komisyonumuzun değerlendirmesiyle 276 lisans ve ön lisans mezunu arkadaşlarımızın norm sözleşmeli kadroya geçişine komisyonumuz oybirliğiyle karar verdi. Biz göreve geldiğimiz günden beri mesai arkadaşlarımızın her zaman hak ve hukukunu düşündük. Ekonomik olarak rahatlamaları için bütün imkanlarımızı zorladık." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin de devlette memur olmanın ayrıcalıklı bir statü olduğunu dile getirerek, kadroya geçen işçilere tavsiyelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Canım, MHP Grup Başkan vekili Süleyman Tomaç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Berrin Erkuloğlu da görüşlerini belirterek, işçilerin kadroya geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.???????

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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