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Ortahisar Belediyesi'ne 2.5 Milyon TL Ceza

Ortahisar Belediyesi'ne 2.5 Milyon TL Ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ortahisar Belediyesi'ne 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü gerekçesiyle 2 milyon 598 bin TL ceza uyguladı. Denetimlerde ortaya çıkan çevre kirliliği ile ilgili olarak belediyeye uyarıda bulunuldu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Trabzon'un Ortahisar Belediyesi'ne toplanan 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü gerekçesiyle 2 milyon 598 bin TL ceza uyguladı.

Ortahisar Belediyesi'nin ilçede biriken çöpleri yol kenarına döktüğü yönündeki ihbarlar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde yapılan denetimde, Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel atığı yol kenarına döktüğü tespit edildi. Ayrıca araçların, çöpleri bu alana dökmeye devam ettiği belirlendi. Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ilgili Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 598 bin TL ceza kesildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü, hali hazırda dökmeye devam ettiği ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Ortahisar Belediye Başkanlığı çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye 2 milyon 598 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Bakanlığımız çevreyi kirleterek toplum sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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