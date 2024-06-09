Ortahisar Belediyesi Evde Berberlik Hizmeti Sunuyor

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü evde bakım hizmetleri kapsamında berberlik hizmeti de sunuyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma muhtaç ailelere verilen ev temizliği, yemek yapımı, alışveriş desteği gibi hizmetlere evde tıraş hizmetini eklediklerini belirtti.

Sosyal belediyecilik ilkesi gereği yaşlılara ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik hizmetleri genişleteceklerine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Önemli bir ihtiyaç olan berber hizmetini de yaşlılarımızın ve bakıma muhtaç ailelerimizin ayağına götürüyoruz. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve berberlere ulaşım imkanı bulamayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara, evde tıraş hizmeti vereceğiz. Sosyal belediyeciliğin gereklerini her alanda yapacağız. Berber arkadaşlarımız belediyemizin aracıyla köylere gidecekler. Berbere ulaşma sıkıntısı yaşayan köylerde evden çıkamayan, yaşlı büyüklerimiz oluyor, onları da bulundukları yerde tıraş edecekler."

Belediyenin farklı birimlerinde çalışan berberler, yaşlı ve ihtiyaçlı bireylerin saç ve sakal tıraşını yapmak üzere ilk olarak Toklu, Sayvan, Gözalan ve Çukurçayır mahallelerinde 4 kişiye evde berberlik hizmeti verdi.