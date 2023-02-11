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Ortahisar Belediyesi arama kurtarma ekibi 22 kişiyi enkazdan çıkardı

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Ortahisar Belediyesi arama kurtarma ekibi 22 kişiyi enkazdan çıkardı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde çalışma yapan Trabzon Ortahisar Belediyesinin arama kurtarma ekibi, 22 kişiyi enkaz altından kurtardı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde çalışma yapan Trabzon Ortahisar Belediyesinin arama kurtarma ekibi, 22 kişiyi enkaz altından kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri Adıyaman'da 13, Hatay'da ise 9 kişiyi enkaz altından çıkardı. Belediyenin diğer ekipleri ise yardım, destek ve temizlik çalışmalarına katılıyor.

Ortahisar'dan, depremden etkilenen 4 şehre 57 tır yardım malzemesi ulaştırıldı. İş makinelerinin de aralarında bulunduğu 62 araç ile 93 kişilik ekip bölgede görevlendirildi.

Açıklamada Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Ele vererek yardımlaşma ve dayanışma ile bu zor günleri aşacağız. Türk milleti daha büyük badireleri atlatmıştır, bunu da elbette birlik ve beraberlik içinde atlatacaktır. Devletimizin bütün birimleri depremden etkilenen bölgelere şefkat elini uzattı. Görüldüğü üzere deprem bölgelerine iaşe desteği yağıyor. Yaralarımızı hızlı bir şekilde sarıyor, acılarımızı hep birlikte paylaşıyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun."

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Ortahisar Trabzon Güncel Haberler

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