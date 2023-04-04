Ortağını öldüren şüpheliyi oto tamircisi etkisiz hale getirmiş

ANKARA'da anlaşmazlık yaşadığı iş ortağı Azerbaycanlı Samil Xalıd'ı (30) sokak ortasında silahla ateş ederek öldüren Ahmet Dikbaş'ın, olay yerinden geçen oto tamircisi Bilal Gören tarafından elinden silahı alınarak etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Bilal Gören, "Adamı vurmuş, insanları yaklaştırmıyordu. Silahını sağa sola savuruyordu. Sonra adamın yakasına yapıştı, ben de o anı fırsat bildim silahı elinden aldım" dedi.

Ahmet Dikbaş, 31 Mart akşamı Demetlale Mahallesi 418'inci Cadde'de tütün mamulleri satışı yaptığı iş yerinde, Azerbaycan uyruklu ortağı Şamil Xalıd ile hisse devri nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'a ateş etti. Xalıd, göğsü ve kasığına isabet eden kurşunla yaralı halde kaçarak cadde üzerindeki manava sığındı. Dikbaş, peşinden gittiği Xalıd'e 3 el daha ateş etti. Bu sırada iş çıkışı evine giden oto tamircisi Bilal Gören, olayı görerek müdahale etti. Gören, yerde ortağını darbetmeye devam eden Ahmet Dikbaş'ın elinden tabancayı alıp, etkisiz hale getirdi. Gören, daha sonra gelen polis ekibine Dikbaş'ı teslim etti. Şamil Xalıd, kaldırıldığı Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan Ahmet Dikbaş, polise verdiği ifadesinde, dükkanın hissesini üstüne almak için anlaştıklarını ve 75 bin TL para verdiğini belirterek, Xahıd'ın sonradan anlaşmayı bozduğunu ve parasını da iade etmediğini söyledi. Dikbaş, bunun üzerine aralarında kavga çıktığını ve olayın gerçekleştiğini ileri sürdü.