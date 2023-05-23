Ortadoğulu İş İnsanları Çin Pazarında Fırsat Arıyor

Çin'in Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da Pazartesi günü sona eren Deniz İpek Yolu fuarında Ortadoğu'dan gelen birçok iş insanı Çin pazarındaki fırsatları gözlemledi.

Fuarda 80'in üzerinde ülke ve bölgeden katılımcı yer aldı.

Yemenli bir katılımcı, Çin'de Yemen kültürünü teşvik etmek amacıyla fuara Yemen'in özel ürünlerini getirdiğini söyledi.

SES 1 (Çince): AİHAİTİ SİMAYİ, Yemenli katılımcı:

"Ülkemin halı, elişi ve eşarp gibi ürünlerini tavsiye ediyorum. Hızla gelişen büyük bir pazar olduğu için Çin'i seviyoruz. Kuşak ve Yol İnisiyatifi bizim için işleri çok kolaylaştırdı ve daha fazla kazanç elde etmemize yönelik fırsatlar yarattı. Bu nedenle Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni takdir ediyoruz."

İranlı bir iş insanı, Çin'deki bir üniversiteden mezun olmasından bu yana Çin'de çalıştığını söyledi.

SES 2 (Çince): İranlı katılımcı:

"Uzun süredir Çin'de yaşıyorum ve buradaki hayata alıştım. Çin kültürünü gerçekten seviyorum. İran'dan fıstık, safran, halı, elişi gibi özel ürünler getirdik.

Yerel halkın İran kültürünü tanımasına yardımcı olmak için Fuzhou'da dostlar edinmek istiyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor.(XHTV)