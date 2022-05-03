Ortadoğulu Çocukların Ramazan Bayramı Eğlencesi

KAHİRE, 3 Mayıs (Xinhua) -- Ortadoğu'nun dört bir yanındaki çocuklar, bu sene de Ramazan Bayramı'nda keyifli vakit geçiriyor. Anne babalar bayramlık giydirdikleri çocuklarını lunaparklara götürürken, ailelerden bazıları da bu eğlencelere katıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çocuklar Ramazan Bayramı'nda bir parkta oynuyor, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Tunus'un başkenti Tunus'ta çocuklar Ramazan Bayramı'nda bir eğlence parkında oynuyor, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)

Tunus'ta insanlar çocuklarıyla birlikte Ramazan Bayramı'nda bir lunaparkta oynuyor, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Adel Ezzine/Xinhua)

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir mahallede çocuklar Ramazan Bayramı'nda tef çalarak eğleniyor, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir mahallede çocuklar Ramazan Bayramı'nda eşeğe biniyor, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Xinhua / Güncel