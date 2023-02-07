Ortadoğu Ülkeleri, Türkiye ve Suriye'ye Yardım ve Dayanışma Sözü Verdi

KAHİRE, 7 Şubat (Xinhua) -- Ortadoğu ülkeleri, Türkiye-Suriye sınırı boyunca geniş bir alanı sarsan şiddetli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım sözü verdi.

KAHİRE, 7 Şubat (Xinhua) -- Ortadoğu ülkeleri, Türkiye- Suriye sınırı boyunca geniş bir alanı sarsan şiddetli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım sözü verdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a iki ayrı mesaj göndererek, Tahran'ın iki ülkeye acil kurtarma ve insani yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Depremin sarsıntılarının net olarak hissedildiği Beyrut'ta, Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Lübnanlı bir kurtarma ekibi, Türk makamlarının talebi üzerine kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak üzere günün ilerleyen saatlerinde Türkiye'ye hareket edecek" dedi.

Lübnan Ordu Komutanlığı, İstihkam Alayı'ndan 20 mensubunu arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere Türkiye'ye göndereceğini duyurdu.

İsrail ise Türkiye'ye iki kurtarma ekibi ve Suriye'ye kurtarma ekipmanı gönderdiğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, "Depremzedelere yardım etmek için iki profesyonel ekip gönderiyoruz" dedi. Cohen, " İsrail, bugün bu zor zamanda Türkiye'nin yanındadır" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ayrı bir açıklamada, Türk hükümetinin talebi üzerine ekiplerin gönderileceğini söyledi. Netanyahu, "Arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk talimatını verdim" dedi.

Başbakan, İsrail'in Suriye'ye de ekipman göndereceğini söyledi; bu, resmi bir savaş durumunda olan iki komşu ülke İsrail ile Suriye arasında nadir görülen bir işbirliği eylemi olacak.

Yine Pazartesi günü Mısır Dışişleri Bakanlığı, "Mısır ölümcül depremin korkunç sonuçlarının yaralarını sarmak için yardım sağlamaya hazır" diyerek Türkiye ve Suriye'ye yardım teklifinde bulundu.

Bakanlık iki ülkeye başsağlığı dileklerini de iletti ve dayanışma sözü verdi.

Bu arada Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin Türkiye'ye yardım etmek için kalifiye bir kurtarma ekibi gönderdiğini söyledi.

Yetkili, 89 deneyimli arama kurtarma personeli ve sağlık çalışanından oluşan Cezayir kurtarma ekibinin Pazartesi günü Türkiye'ye gelmesinin planlandığını kaydetti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere başsağlığı dileyerek, "Türkiye'deki yetkililerin depremin sonuçlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için 55 kurtarma ve güvenlik uzmanı ile dört iz takip köpeğinin gönderilmesi talimatı verdiğini" kaydetti.