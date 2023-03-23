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Ortadoğu Ülkeleri Ramazan'ı Rengarenk Fenerlerle Karşıladı

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Ortadoğu Ülkeleri Ramazan'ı Rengarenk Fenerlerle Karşıladı

KAHİRE, 23 Mart (Xinhua) -- Arapçada "fanus" denilen geleneksel rengarenk fenerler, Ramazan ayı boyunca evlerin ve işyerlerinin temel süs eşyası olarak kullanılıyor.

Ortadoğu Ülkeleri Ramazan'ı Rengarenk Fenerlerle KarşıladıMısır'ın başkenti Kahire'de bir pazarda Ramazan öncesinde fenerlerin fotoğrafını çeken bir kişi, 18 Mart 2022. Mısırlılar, Ramazan yaklaşırken yerel pazarlara akın ederek çocukları için ya da evlerinde ve işyerlerinde süs olarak kullanmak üzere rengarenk fenerler satın alır. Bu, Mısır'da asırlık bir gelenektir. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

KAHİRE, 23 Mart (Xinhua) -- Arapçada "fanus" denilen geleneksel rengarenk fenerler, Ramazan ayı boyunca evlerin ve işyerlerinin temel süs eşyası olarak kullanılıyor.

Mısır, Suriye ve Filistin'deki ustalar fanus yapmakla meşgul. Bu fenerler, çeşitli şekillerde ahşap, metal, cam ve kağıttan üretiliyor.

Fanus, yüzlerce yıl önce Fatımi halifeler döneminde Mısır'da ortaya çıktı. O dönemde de sokaklar bu fenerlerle aydınlatılıyordu.

Ortadoğu Ülkeleri Ramazan'ı Rengarenk Fenerlerle KarşıladıKudüs Eski Şehir bölgesinde bir el yapımı fener dükkanındaki geleneksel fenerler görülüyor, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Junqing/Xinhua)

Ortadoğu Ülkeleri Ramazan'ı Rengarenk Fenerlerle KarşıladıGazze'de Ramazan'ı kutlamak için elinde bir fener tutan Filistinli kız çocuğu, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Ortadoğu Ülkeleri Ramazan'ı Rengarenk Fenerlerle KarşıladıLübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ramazan süsleri satan bir dükkan, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Ortadoğu Ülkeleri Ramazan'ı Rengarenk Fenerlerle KarşıladıSuriye'nin başkenti Şam'daki bir atölyede Ramazan için geleneksel Ramazan fenerleri üreten Suriyeli bir usta, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Ortadoğu Ülkeleri Ramazan'ı Rengarenk Fenerlerle KarşıladıBatı Şeria'nın El Halil kentinde yaklaşan Ramazan için seramik hilal süsü üzerinde çalışan Filistinli bir usta, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Ortadoğu Ülkeleri Ramazan'ı Rengarenk Fenerlerle KarşıladıFilistinli Ola Abu Salim, Gazze Şeridi'nin iç kesiminde yer alan Deyr el-Belah Mülteci Kampı'ndaki evinde geleneksel Ramazan fenerleri üretiyor, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Ortadoğu Ülkeleri Ramazan'ı Rengarenk Fenerlerle KarşıladıMısır'ın başkenti Kahire'deki atölyesinde Ramazan feneri üreten bir usta, 21 Mart 2023. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua) 

Kaynak: Xinhua / Güncel

23 Mart Kahire Güncel Haberler

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