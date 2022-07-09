Ortadoğu'nun Geleneksel Kurabiyeleri Kurban Bayramı'na Tat Katıyor - Haberler

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Ortadoğu'nun Geleneksel Kurabiyeleri Kurban Bayramı'na Tat Katıyor

Xinhua - Güncel
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Ortadoğu'nun Geleneksel Kurabiyeleri Kurban Bayramı'na Tat Katıyor

KAHİRE, 9 Temmuz (Xinhua) -- Kurban Bayramı kutlu olsun! Kutlamanın sembolü ve neşenin ifadesi olan Ortadoğu'nun geleneksel kurabiyeleri, Kurban Bayramı'nı daha da tatlı hale getiriyor!

KAHİRE, 9 Temmuz (Xinhua) -- Kurban Bayramı kutlu olsun! Kutlamanın sembolü ve neşenin ifadesi olan Ortadoğu'nun geleneksel kurabiyeleri, Kurban Bayramı'nı daha da tatlı hale getiriyor! Dört gün süren ve İslam dünyasının en önemli bayramlarından olan Kurban Bayramı, Hicri yılın son ayı olan Zilhicce'nin 10. gününde tüm dünyada kutlanıyor.

Yemen'in başkenti Sana'da Kurban Bayramı kutlamalarına hazırlanılırken kızlar ellerindeki geleneksel kurabiyeler gösteriyor, 8 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Gazze'deki bir pazarda bir erkek, Kurban Bayramı öncesinde geleneksel kurabiyeler hazırlıyor, 5 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'deki bir pazarda bir erkek, Kurban Bayramı öncesinde geleneksel kurabiyeler hazırlıyor, 5 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Kurban Bayramı Orta Doğu Yemen Güncel Haberler

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