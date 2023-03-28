Ortadoğu'daki Yardım Dernekleri Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

KAHİRE, 28 Mart (Xinhua) -- Yemen, Suriye ve diğer bazı Ortadoğu ülkelerinde hayır kurumları ve gönüllüler, ihtiyaç sahipleri ve yerlerinden edilmiş insanların Ramazan'ı daha keyifli geçirmeleri için ücretsiz iftar yemekleri hazırlıyor.

Yemen'in başkenti Sana'daki bir yardım merkezinde karneyle yiyecek almak için bekleyen insanlar, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

KAHİRE, 28 Mart (Xinhua) -- Yemen, Suriye ve diğer bazı Ortadoğu ülkelerinde hayır kurumları ve gönüllüler, ihtiyaç sahipleri ve yerlerinden edilmiş insanların Ramazan'ı daha keyifli geçirmeleri için ücretsiz iftar yemekleri hazırlıyor.

Milyonlarca Yemenli çatışmalar ve yoksulluk içinde sekizinci Ramazan'ı geçirirken insanlar yiyecek almak için Yemen'in başkenti Sana'da bulunan bir yardım merkezinin önünde bekliyor, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Suriye'nin başkenti Şam'da bir yardım derneğinin mutfağında ihtiyaç sahipleri için iftar yemekleri pişiriliyor, 25 Mart 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Cezayir'in Tizi Ouzou eyaletine bağlı Sidi Naamane'de bir yardım kuruluşunun üyeleri, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor, 17 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Suriye'nin Halep kentinde bir yardım derneğinin mutfağında gönüllüler, yerlerinden edilmiş insanlar için yemek hazırlıyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)

Yemen'in başkenti Sana'daki bir yardım merkezinde çalışanlar, ihtiyaç sahipleri için karneyle verilen yemeği hazırlıyor, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)