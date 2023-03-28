Ortadoğu'daki Yardım Dernekleri Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
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KAHİRE, 28 Mart (Xinhua) -- Yemen, Suriye ve diğer bazı Ortadoğu ülkelerinde hayır kurumları ve gönüllüler, ihtiyaç sahipleri ve yerlerinden edilmiş insanların Ramazan'ı daha keyifli geçirmeleri için ücretsiz iftar yemekleri hazırlıyor.
KAHİRE, 28 Mart (Xinhua) -- Yemen, Suriye ve diğer bazı Ortadoğu ülkelerinde hayır kurumları ve gönüllüler, ihtiyaç sahipleri ve yerlerinden edilmiş insanların Ramazan'ı daha keyifli geçirmeleri için ücretsiz iftar yemekleri hazırlıyor.
Cezayir'in Tizi Ouzou eyaletine bağlı Sidi Naamane'de bir yardım kuruluşunun üyeleri, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor, 17 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)
Suriye'nin Halep kentinde bir yardım derneğinin mutfağında gönüllüler, yerlerinden edilmiş insanlar için yemek hazırlıyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)
Yemen'in başkenti Sana'daki bir yardım merkezinde çalışanlar, ihtiyaç sahipleri için karneyle verilen yemeği hazırlıyor, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)