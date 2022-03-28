Ortadoğu'da Vekalet Savaşlarının Kesiştiği Ülke Yemen

Tüm dünyanın dikkati Rus işgaline uğrayan Ukrayna üzerindeykenOrtadoğu'nun 2011'den bu yana istikrara kavuşamayan ülkelerinden Yemen'de sular yeniden ısınıyor. 22 yıl ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in devrilmesinden sonra yardımcısı Mansur Hadi'nin seçimleri kazanması ile başlayan çatışmalarda Ensarullah olarak da bilinen İran destekli Zeydi Şii Husi hareketi 2015'te başkent Sana'yı ele geçirdi. Ülke fiilen ikiye bölünmüş durumda.

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