Ortadoğu'da Ramazan Bayramı tatiliyle eğlence merkezlerinde yoğunluk
KAHİRE, 12 Nisan (Xinhua) -- Ortadoğu'daki çeşitli ülkelerde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle eğlence merkezleri ve lunaparklarda yoğunluk yaşanıyor.
KAHİRE, 12 Nisan (Xinhua) -- Ortadoğu'daki çeşitli ülkelerde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle eğlence merkezleri ve lunaparklarda yoğunluk yaşanıyor.
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