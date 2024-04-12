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Ortadoğu'da Ramazan Bayramı tatiliyle eğlence merkezlerinde yoğunluk

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KAHİRE, 12 Nisan (Xinhua) -- Ortadoğu'daki çeşitli ülkelerde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle eğlence merkezleri ve lunaparklarda yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Ramazan Bayramı Yaşam Güncel Haberler

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