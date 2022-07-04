Ortadoğu'da Hurma Hasadı Mevsimi Yaklaşıyor - Haberler

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Ortadoğu'da Hurma Hasadı Mevsimi Yaklaşıyor

Xinhua - Güncel
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Ortadoğu'da Hurma Hasadı Mevsimi Yaklaşıyor

KUVEYT, 4 Temmuz (Xinhua) -- Hurma ya da Arapçadaki adıyla "Tamr", bir çeşit kutsal meyve olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda da Ortadoğu'nun simge yiyeceklerinden biri. Bölge yılın en sıcak aylarına girerken, lezzetli hurmalar da meyvenin tam olarak olgunlaştığı mevsimdedirler.

KUVEYT, 4 Temmuz (Xinhua) -- Hurma ya da Arapçadaki adıyla "Tamr", bir çeşit kutsal meyve olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda da Ortadoğu'nun simge yiyeceklerinden biri. Bölge yılın en sıcak aylarına girerken, lezzetli hurmalar da meyvenin tam olarak olgunlaştığı mevsimdedirler.

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki eski pazarda hurmaları sergileyen bir satıcı, 2 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki eski pazarda bulunan dükkanında müşterileri bekleyen bir hurma satıcısı, 2 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki eski pazarda hurmaları sergileyen bir satıcı, 2 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te bulunan eski pazardaki bir dükkanda sergilenen hurmalar, 2 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te bir ağaçtan sarkan hurmalar, 2 Temmuz 2022. (Fotoğraf Açıklaması

Xinhua / Güncel

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