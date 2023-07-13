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Ortaca'da orman yangını büyümeden söndürüldü

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına kara ve hava ekipleri müdahale ediyor. Ortaca Tepearası Mahallesi yakınlarındaki başlayan orman yangını sonrası bölgeye araz ekipleri ve havadan helikopterler müdahale ediyor. Sarp arazide başlayan yangın hava ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası söndürüldüğü açıklandı.

Ortaca'da orman yangını büyümeden söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına kara ve hava ekipleri müdahale ediyor.

Ortaca Tepearası Mahallesi yakınlarındaki başlayan orman yangını sonrası bölgeye araz ekipleri ve havadan helikopterler müdahale ediyor. Sarp arazide başlayan yangın hava ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası söndürüldüğü açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Güncel

Ortaca Muğla Güncel Haberler

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