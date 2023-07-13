Ortaca'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına kara ve hava ekipleri müdahale ediyor. Ortaca Tepearası Mahallesi yakınlarındaki başlayan orman yangını sonrası bölgeye araz ekipleri ve havadan helikopterler müdahale ediyor. Sarp arazide başlayan yangın hava ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası söndürüldüğü açıklandı.