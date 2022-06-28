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Ortaca'da aranan hükümlü yakalandı

AA - Ömer Kundakçı - Güncel
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Ortaca'da aranan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik denetimlerde iki ayrı suçtan toplam 10 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G'yi gözaltına aldı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ömer Kundakçı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Ortaca Muğla Güncel Haberler

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