ORTACA BELEDİYE BAŞKANI ALİM UZUNDEMİR KALP KRİZİ GEÇİRDİ (2)- YENİDEN

MUĞLA'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir (55), Eskişehir'deki bir dinlenme tesisinde kalp krizi geçirdi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Uzundemir'in sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, "Anjiyo sonrasında başkanımızın kalp damarlarından birine stent takıldı. Ardından durumu hızlıca toparlandı. An itibariyle başkanımızın durumu koroner yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir" dedi.

Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir, Ankara'daki temaslarının ardından 48 Z 0001 plakalı makam aracıyla dönüş yoluna geçti. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola veren Belediye Başkanı Uzundemir, kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Makam aracıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne giden Uzundemir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Uzundemir tedaviye alındı. Anjiyo olan Uzundemir'in kalp damarlarından birinin tıkandığı belirlenirken, ameliyata alındı ve stent takılarak koroner yoğun bakım servisine kaldırıldı.

'HAYATİ TEHLİKESİ YOK'

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. üyesi Yaşar Bildirici, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Uzundemir'in kalp damarlarından birinin tıkalı olduğunu ve stent takıldığını belirten Bildirici, "Başkanımızın sağlık durumu iyi. Ankara'dan dönerken Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde Ortaca ilçe Belediye Başkanı Ali Uzundemir göğüs ağrısı şikayeti olduğu bunun üzerine ilçe hastanesine intikal ediyor. Orada arkadaşlarımızın muayenesi sonrasında başkanımızın kalp krizi geçirdiği öngörülerek ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine nakledildi. Burada arkadaşlarımızın yaptığı tetkikler sonucunda bir kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hızlı ve acil olarak anjiyosu yapıldı. Anjiyo sonrasında başkanımızın kalp damarlarından birine stent takıldı. Ardından başkanımızın durumu hızlıca toparlandı. An itibariyle başkanımızın durumu koroner yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Genel durumu iyi. Sağlığı iyi gözüküyor. Yaşamsal bulguları stabil gözüküyor. İnşallah bundan sonraki süreci de sağlıklı olarak atlatır. Başkanımızı sağ salim hastanemizden memleketi Muğla'ya göndeririz" diye konuştu.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in kalp krizi geçirmesi sosyal medyaya da yansıdı. Haberi alan internet kullanıcıları çok sayıda mesaj paylaşarak Uzundemir'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel