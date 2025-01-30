Orta Yerel Eylem Grubu Derneği 6 Aylık Değerlendirme Toplantısını Gerçekleştirdi
Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci başkanlığında yapılan toplantıda, ilçe, belde ve köylere yapılacak projeler değerlendirildi. Bezci, birlik olmanın önemine vurgu yaptı ve katılımcılara teşekkür etti.
Orta Yerel Eylem Grubu Derneğinin 6 aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci başkanlığında yapılan toplantıda ilçe, belde ve köylere yapılacak projeler değerlendirildi.
Bezci, "Birlikten kuvvet doğar" diyerek hep beraber olunduğunda başarı sağlanacağını belirterek, 40 üyeleri bulunduğunu kaydetti.
Bezci, katılım sağlayan üyelerine teşekkür etti.
Toplantıya belediye meclis üyesi İsa Böcek ve MHP Orta İlçe Başkanı Ahmet Denizhan da katıldı.