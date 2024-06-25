Orta ve Doğu Karadeniz'de Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı bilgiye göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de yer alan 5 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

MGM verilerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiyor.

Meteoroloji, yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.