Orta ve Doğu Karadeniz'de Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde sağanak yağışın beklendiğini duyurdu. Yağışın etkisini gece saatlerinden itibaren artırması bekleniyor. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağışlar tahmin ediliyor. Vatandaşlar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen sağanağın gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Kuvvetli yağışın, perşembe günü sabah saatlerine kadar Ordu ve Giresun'da, öğle saatlerine kadar Trabzon, Artvin, Rize ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlar, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.