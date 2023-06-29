Üye Girişi
Haberler
Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Güncel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Rize geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize'nin kıyı kesimlerinde ise yer yer şiddetli olması bekleniyor. Yağışlar, Orta Karadeniz'de yarın öğleden sonra, Doğu Karadeniz'de yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Rize geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize'nin kıyı kesimlerinde ise yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Yağışlar, Orta Karadeniz'de yarın öğleden sonra, Doğu Karadeniz'de yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Karadeniz Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title