Orta ve Doğu Karadeniz'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce Deriner Baraj Gölü havzasındaki Hamamlı mevkisinde düzenlenen programda 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Turan Ergün, burada yaptığı konuşmada, fidan dikiminin ormanları çoğaltmak, orman varlığını rehabilite etmek, biyolojik çeşitliliği zenginleştirmek ve tüm insanlığa hizmet etmek için güzel bir vesile olduğunu söyledi.

Artvin'in yüzölçümünün yüzde 58'ini kapsayan ormanlarıyla masmavi gölleriyle ve ırmaklarıyla bir su ve orman kenti olduğunu belirten Ergün, "Bizler de yeşilin her tonunu barındıran ormanlara, milli parklara ve zümrüdü andıran yaylalara sahip yeşilin başkenti Artvin'imizi sürdürülebilir bir çevre yönetimi bilinciyle geleceğimize en güzel şekilde armağan etmek için büyük emek sarf ediyoruz." dedi.

Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya da Bakanlık bünyesinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra "Geleceğe Nefes" adı altında 2019'da başlatılan ağaçlandırma kampanyası kapsamında 5 yılda Artvin'de 112 lokasyonda toplam 290 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Programa, Artvin Belediye Başkan Vekili Murat Aslan, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, kurum müdürleri, vatandaşlar, öğrenciler ve orman işçileri katıldı.

Giresun

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu çevresine fidan dikildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, burada gazetecilere, ağaçlandırmanın vatan sevgisiyle yapıldığını söyledi.

Giresun'da yıl sonuna kadar 1 milyon fidan dikileceğini aktaran Serdengeçti, orman ve yeşil hassasiyetinin tüm vatandaşlarda bulunması gerektiğini vurguladı.

Serdengeçti, ağaçlandırmanın her yönden faydalı olduğunun altını çizerek, "Ağaçlandırmayla oksijen deposu sağlanıyor, toprak, su ve çevre muhafaza ediliyor, habitat oluşturuluyor. Orman tüm canlılar için hayat demektir, hayat da vatandır, bu etkinlikle vatanımızı korumuş oluyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tuncay Akgün, Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gümüşhane

Çamlıca Mahallesi mevkisinde düzenlenen programda, 5 hektar alanda 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, ormanların önemine dikkati çekerek, "Ormanlarımız su kaynağı ve toprağın koruyucusu olmanın yanında aynı zamanda soluduğumuz temiz havanın da kaynağıdır. Soluduğumuz havayı temiz tutar, sağlıklı nesillerin yetişmesini temin eder. Ormanlar geleceğimizdir." diye konuştu.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Murat Bitişyılmaz ise Türkiye'de aynı anda dikilecek fidanların insanlığa nefes olacağını söyledi.

Programda, Vali Yardımcısı Bahar Kaya, Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı Murat Bitişyılmaz, Belediye Başkan Vekili Recep Gök, Emniyet İl Müdürü İsmail Karasakal, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ordu

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Şenlikoğlu, gazetecilere, ormanların ülke savunmasından rekreasyona kadar birçok alanda önemli olduğunu belirtti.

Programa Vali Muammer Erol'un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Timur, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bugün 20 noktada 4 bin 877 fidan dikileceği, 2024 yılı sonuna kadar ise il genelinde 150 bin 656 fidanın toprakla buluşturulacağı bildirildi.

Trabzon

Trabzon'da ise Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 2 bin 24 fidan dikildi.

Vali Aziz Yıldırım, Akçaabat ilçesindeki Şinik Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen etkinlikte, kampanyanın geleceğe nefes olacak bir adım olduğunu söyledi.

Fidan dikmenin, iklim değişikliğiyle mücadelede ve doğanın dengesini korumada önemli rol oynadığını ifade eden Yıldırım, Hazreti Muhammed'in "Kıyamet kopsa bile elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için de bir engel yoksa derhal o fidanı dikin." hadisinin önemine değindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de etkinliğin Trabzon ve Türkiye için önemine işaret ederek, "Yomra ilçemizde 1 milyon 556 bin, Çarşıbaşı'nda ise 1 milyon 107 bin metrekarelik alanlarımızı kent ormanı olarak inşallah düzenleyip hemşehrilerimize ve bütün Trabzon'umuzun hizmetine sunacağız." dedi.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz da 2019'dan beri kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ceviz, elma, köknar, akasya, mavi ladin, fıstık çamı gibi fidanları toprakla buluşturacaklarını belirtti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in de konuşma yaptığı etkinlikte, İl Müftüsü Selami Aydın dua etti.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, güvenlik güçleri ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Bayburt

Bayburt'ta da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 40 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Mustafa Eldivan, Aslan Dağı mevkisindeki törende, Bayburt'ta ve Türkiye'nin her yerinde sadece bugün değil hem sonbahar hem ilkbaharda ağaç bayramları yapıldığını söyledi.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için orman ve ağaçlandırmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Eldivan, "İçinde bulunduğumuz alan geçmişte valilerimiz, vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin büyük emekleriyle vücut bulan bir orman. Biz bu ormanı tamamıyla daha da geliştirip daha farklı alanlara götürmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ ise il genelinde yıl sonuna kadar 200 bin fidan dikeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Eldivan, Erzincan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Emniyet Müdürü Barış Erkol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler fidan dikti.