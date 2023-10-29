Orta ve Doğu Karadeniz'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları

Ordu, Trabzon, Bayburt, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Ordu, Trabzon, Bayburt, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Ordu Lisesi önündeki tören, Vali Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in vatandaşları selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Erol, "Cumhuriyetimizi 100'üncü kez kutluyor olmanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu gururu ve coşkuyu birlikte yaşadığımız ve yaşattığımız sürece hep birlikte mutlu ve huzurlu olacağız." dedi.

Konuşmanın ardından okullardaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki jimnastik sporcuları gösteri sunuldu.

Perşembe ilçesinde konuşlu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personelinin zeybek gösterisi de beğeniyle izlendi.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve diğer ilgililer yer aldı.

Öte yandan kentteki bazı balıkçı tekneleri Türk bayrakları açarak denizde Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Trabzon

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabulünün ardından 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende konuşan Vali Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği, geleceğin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyet'in kuruluşunun ve Türk milletine emanet edilişinin 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin, her türlü zorluğa karşı topyekun mücadele ettiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zafer, vatan ve millet sevgisini aynı zamanda milli irade kavramına dönüştüren milli bir mücadeledir. Vatan sevgisi, iman ve fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin zor şartlar altında ne kadar büyük işler başarabileceğinin en önemli göstergesidir. Türk milletinin karakter ve vakarına en uygun yönetim biçimi cumhuriyet ile tarih boyunca doğrunun ve haklının yanında olan asil milletimizin bağımsız iradesi teminat altına alınmıştır."

Yıldırım, 29 Ekim 1923 tarihi itibarıyla geçen 100 yılda, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüyen ekonomisi, adalet, sağlık, kültür ve bilim, eğitim alanlarındaki atılımları ve sağlam demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasında yerini aldığını ve çok önemli mesafeler katettiğini de vurguladı.

Konuşmalarının ardından şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandoların gösterisinin ardından tören, resmi geçitle sona erdi.

Bayburt

Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan'ın makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki etkinliklerle devam etti.

Vali Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, askeri araç üzerinden halkı selamladı.

Vali Eldivan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Büyük devletlerin büyük hedefler üzerine inşa edildiğini belirten Eldivan, "Cumhuriyeti bu pencereden görmek ve okumak zorundayız. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlarken ecdadımıza duyduğumuz saygıya mutlaka gelecek idealleri eşlik etmelidir. Zira bu necip milletin hedefleri bitmez. 2053, 2071 gibi daha nice hedefimiz var. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki ülkemiz bu hedeflere büyük ve kararlı adımlarla yürümektedir." diye konuştu.

Törende, halk oyunları gösterileri sergilendi, şiirler okundu. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando ekipleri de gösteri sundu.

Tören, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediye verilmesinin ardından resmi geçitle sona erdi.

Giresun

Giresun'daki kutlama töreni Valilik bahçesinde gerçekleştirildi.

Törende Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu halkın bayramını kutladı.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Jandarma ve polis özel harekat görevlilerince çeşitli gösterilerin yapıldığı kutlama etkinliği, geçit töreyle sona erdi.

Rize

Valilik tören alanında gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali İhsan Selim Baydaş, burada yaptığı konuşmada, bu tarihi günü yıllardır heyecanla hevesle ve coşkuyla beklediklerini dile getirerek, "Bugüne hayaller kurduk. Nice badireler atlattık. Ne zorlu ve çetin virajlardan döndük ama çok şükürler olsun ki bugün 29 Ekim 2023'e yani Cumhuriyet'imizin 100. yılına vatanımızda ve bayrağımızın gölgesi altında kavuşmuş bulunuyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende, İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar tarafından gösteri yapıldı.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Artvin

Artvin'deki törenler Milli İrade Meydanı'nda Vali Cengiz Ünsal, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Öner Aksu ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ünsal, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin binlerce yıllık kadim tarihinde varlığını daima bağımsızlığına adayan bir millet olduğunu belirterek, "Aziz milletimiz yokluk ve imkansızlıklar içinde bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı zaferle neticelendirmiştir. Cumhuriyet, tarih sahnesinde yeniden dirilişin adı, istiklal mücadelemizin bize bıraktığı mirastır." dedi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullar ve kurumlar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilerin ödüllerinin verildiği törende, öğrenciler şiirler okudu.

Halk oyunları ve oratoryo gösterinin ardından kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Gümüşhane

Yeni Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, Vali Alper Tanrısever ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in vatandaşları selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Tanrısever, şanlı Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gurunu yaşadığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık uğruna şahlanan milli iradenin muhteşem bir eseri olduğunu vurgulayan Tanrısever, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, hain hesaplara yiğitçe karşı koyan kahraman bir neslin emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olduğunu, bölünemeyeceğini, parçalanamayacağını haykıran milletimizin kardeşlik destanıdır. Türkiye Cumhuriyeti, aziz milletimizin inancının, imanının ve yılmaz iradesinin eseridir. Milletimizin haklı ve haysiyetli mücadelesinin kararı ve kıvancıdır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye Cumhuriyeti muhakkak payidar kalacaktır."

Tanrısever, Cumhuriyet'in 100. yılının aynı zamanda yeni bir yüzyılın da başlangıcı olacağına işaret ederek, "Bugün bizlere düşen, öncelikle ecdadımızın canları pahasına bize bırakmış oldukları emanete sahip çıkarak, şehitlerimize, asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimiz minnet ve şükran borcumuzu bir nebze ödeyebilmek adına, onların aziz hatırasını en güzel şekilde yaşatmak, gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak ve anlatmaktır." ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunduğu törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Kürtün Jandarma Asayiş Bölüğü komandoları gösterisinin ardından Cumhuriyet Koşusu'nda derece giren öğrenciler Vali Tanrısever'e bayrak takdim etti.

Tören, öğrencilerin gösterileri ve kortej geçişiyle sona erdi.