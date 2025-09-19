Orta ve Doğu Karadeniz'de 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Ordu, Rize, Bayburt ve Giresun'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen ve Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" yürüyüşü Meydan Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılan Vali Aziz Yıldırım, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un milli mücadelede önemli rol taşıdığını belirterek, "Bu madalya 101 yıl sonra Valiliğimize resmen tevdi edilmiştir. Trabzon artık resmen gazidir ama biz biliyoruz ki Trabzon'un gaziliği çoktan milletimizin gönlünde tescil edilmiştir." dedi.

Artvin

Artvin'de Halitpaşa Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Vekili İsmail Erdoğan, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel ve Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Piyade Teğmen Yusuf Düzen, Gaziler Günü'nün Türk milletinin vatan sevgisinin en büyük simgelerinden olduğunu söyledi.

Düzen, gazilerin bağımsızlığın ve özgürlüğün yaşayan abideleri olduğunu belirterek, "Bizler hür ve bağımsız bir ülkede yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz." dedi.

Gazi Metin Şenol da Çanakkale ve Sarıkamış gibi vatanın her karış toprağını kanıyla sulamış bir ecdadın torunları olduklarını anlatarak, vatan için görev yaparken gazilik unvanına erişmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği önündeki törende Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve İl Garnizon Komutanı Albay Engin Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Gazi Hüseyin Cahit Kaya, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Ordu

Ordu'da Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki programa katılan protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Garnizon Komutanı Albay Hakan Oktay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Selami Türkmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, "Bugün gençlerimizin bizlerle omuz omuza yürümesi, bu tarihi mirasın yarınlara taşındığının en güçlü işaretidir. Çünkü gazilik ruhu sadece geçmişin değil, geleceğin de pusulasıdır." dedi.

Rize

Rize'de valilik önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Törende, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Hüseyin Ekşioğlu ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Kemal Aksu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gazi Nejdet Tecimer, yaptığı konuşmada, gaziliğin yalnızca bir ünvan değil, milletin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesi olduğunu söyledi.

Tecimer, "Biz gaziler vatan için canlarını veren, şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, kurum müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Bayburt

Bayburt'ta Genç Osman Şehitliği'nde düzenlenen törende protokol üyeleri şehitlik anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay İbrahim Polat, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nden Saray Bahçesi'ne kadar yürüyüş yaptı.

-Giresun

Giresun'da ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 101. yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Giresun Liman sahasında devam etti.

Atatürk'ün Giresun'a gelişinin canlandırıldığı törende, deniz yoluyla getirilen Türk bayrağı, gaziler tarafından Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'ye teslim edildi.

Tören, Millet Bahçesi'ndeki etkinlikle sürdü.