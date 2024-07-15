15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlerin mezarları ziyaret edildi

Ordu, Giresun, Bayburt, Artvin, Gümüşhane ve Trabzon'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Muammer Erol'un şeref defterini imzaladığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Vali Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile diğer protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Giresun

Giresun'da ise 15 Temmuz şehidi İsmail Kefal'in Tirebolu ilçesindeki mezarı ziyaret edildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temur ile diğer katılımcılar, Kefal'in kabrine çiçekler bırakarak dua etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehidimiz İsmail Kefal'in mezarı ziyaret edildi. Onun kahramanlığını ve fedakarlığını asla unutmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Bayburt

Genç Osman Şehitliği'nde, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ile diğer protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Öte yandan, Bayburt Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Artvin

Artvin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Vali Cengiz Ünsal, Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, bazı kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlarla şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Ünsal'ın şeref defterini imzaladığı programda, İl Müftüsü Mesut Harmancı tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Ünsal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, o gece yaşananları unutmamak ve unutturmamak adına önemli bir gün olduğunu belirterek, "Milletimiz o gece vatanımıza sahip çıktı. Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum." dedi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de ise Vali Alper Tanrısever, MHP Milletvekili Musa Küçük, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Jandarma Komutanı Serhat Demiral, Emniyet Müdürü Taner Cömert, kurum müdürleri ve vatandaşlar, Emirler Mezarlığındaki şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Kentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı, Kemaliye Camisi'nde mevlit okundu.

Trabzon

Vali Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Samet Uslu'nun Akçaabat ilçesine bağlı Salacık Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Daha sonra Yomra ilçesine geçen Yıldırım ve beraberindekiler, 15 Temmuz şehidi Sedat Kaplan ile Güneydoğu'da şehit düşen Resul Adanur'un mezarını ziyaret etti.

15 Temmuz şehidi Ziya İlhan Dağtaş'ın aynı ilçedeki ailesine ziyarette bulunan Yıldırım, Dağtaş ailesine baş sağlığı diledi.

Kur'an-ı Kerim okunan ziyaretlerde şehitler için dualar edildi.

Vali Yıldırım'ın ziyaretlerine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Müftüsü Selami Aydın ve diğer yetkililer ile aileleri de katıldı.