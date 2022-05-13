Orta ve Doğu Avrupa'da Etkili Olan Bir İnsan Kaçakçılığı Çetesi Çökertildi - Haberler

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Orta ve Doğu Avrupa'da Etkili Olan Bir İnsan Kaçakçılığı Çetesi Çökertildi

Xinhua - Güncel
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Orta ve Doğu Avrupa'da Etkili Olan Bir İnsan Kaçakçılığı Çetesi Çökertildi

VİYANA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, polisin Orta ve Doğu Avrupa'da Macaristan'dan Avusturya'ya on binlerce göçmeni kaçırdığı düşünülen uluslararası bir kaçakçılık çetesini yakaladığı duyuruldu.

VİYANA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, polisin Orta ve Doğu Avrupa'da Macaristan'dan Avusturya'ya on binlerce göçmeni kaçırdığı düşünülen uluslararası bir kaçakçılık çetesini yakaladığı duyuruldu. Avusturya haber ajansı APA'nın haberine göre, Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner düzenlediği basın toplantısında çetenin 205 üyesinin Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Romanya'da yakalandığını açıkladı.

Karner, çetenin çoğu Suriyeli göçmen olan 36.100'den fazla kişiyi kaçırdığını ve yaklaşık 152 milyon euro (158 milyon ABD doları) topladığını söyledi. APA, kaçakçılık çetesinin geçtiğimiz Ekim ayında Avusturya-Macaristan sınırında bir minibüste boğulan iki göçmen hadisesiyle ilişkili olduğunu da kaydetti.

Xinhua / Güncel

İçişleri Bakanlığı, Macaristan, Avusturya, Mayıs, Güncel, Haberler

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