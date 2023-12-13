Orta ve Batı Afrika'da Açlık Çeken Kişi Sayısı Rekor Kırabilir

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, Orta ve Batı Afrika'da açlık çeken kişi sayısının 2024 yılı ortalarında 49,5 milyona yükselerek rekor kırmasının beklendiğini söyledi.

Dujarric, Salı günü Dünya Gıda Programı, BM Çocuk Ajansı ve Gıda ve Tarım Örgütü'nün bölgesel gıda güvenliği analizinden alıntı yaparak, söz konusu rekor sayıya Haziran-Ağustos ayları arasında ulaşılacağını bildirdi.

Dujarric, bu üç ajansın ulusal hükümetlere ve mali ortaklara, iklim değişikliğine dayanıklı gıda sistemlerini ve geçim kaynaklarını güçlendiren programlara öncelik verme ve sosyal koruma sistemlerine yatırım yapma çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Sözcü, "Bu ajanslar ayrıca kriz ve acil gıda güvensizliği yaşayan nüfusların acil gıda ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak acil durum programlarının zamanında geliştirilmesini ve uygulanmasını tavsiye ediyor" dedi.

Üç ajansa göre analiz, açlık seviyesinin özellikle kıyı ülkelerinde endişe verici olduğunu ve bu bölgelerde akut açlıkla karşı karşıya olan kadın, erkek ve çocuk sayısının bu yıla kıyasla yüzde 16 artarak 6,2 milyona ulaşmasının beklendiğini gösterdi.

Ajanslar, bölgedeki akut açlığın temel olarak çatışmalardan, iklim krizi etkilerinden ve yüksek gıda ve yakıt fiyatlarından kaynaklandığını belirtti.