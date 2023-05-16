ORTA ŞERİTTE ARIZA NEDENİYLE DURAN TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR'in Buca ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan bir otomobil, arıza nedeniyle orta şeritte duran TIR'a arkadan çarptı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan bir otomobil, arıza nedeniyle orta şeritte duran TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Mustafa Bolat, kaza yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Buca yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 35 BLT 93 plakalı otomobili ile Bornova'dan Buca istikametine seyir halinde olan Mustafa Bolat, arıza nedeniyle orta şeritte duran, K.Ç. yönetimindeki 31 ADJ 183 plakalı demir yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bolat'ın otomobili hurdaya dönerken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yol güvenliğini alırken, sağlık ekipleri sürücü Bolat'a ilk müdahalede bulundu. Ekipler yaptığı ilk kontrolde Mustafa Bolat'ı hayatını kaybettiğini belirledi. Bolat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otomobilden çıkartılarak cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

Öte yandan, jandarma ekipleri TIR sürücüsü K.Ç.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.