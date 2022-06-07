Orta segmente yeni rakip: Huawei Enjoy 50 tanıtıldı! - Haberler

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Orta segmente yeni rakip: Huawei Enjoy 50 tanıtıldı!

Shiftdelete - Güncel
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Orta segmente yeni rakip: Huawei Enjoy 50 tanıtıldı!

Huawei Enjoy 50 tanıtıldı. Peki cihaz, özellikleri ve tasarımıyla kullanıcılara neler sunuyor? İşte Huawei Enjoy 50 özellikleri ve fiyatı.

ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, bir süre önce teknik özellikleriyle orta segmente hitap eden Enjoy 50 modelini piyasaya sürdü. İşte Huawei Enjoy 50 özellikleri ve fiyatı…

Huawei Enjoy 50 özellikleri

Huawei Enjoy 50; 6.75 inç HD+ çözünürlüklü IPS LCD panele sahip. Aynı zamanda ekranda damla çentik tasarımı ve 260ppi piksel yoğunluğu mevcut.

Akıllı telefonun işlemcisi henüz belli değil. Ancak raporlara göre Kirin 710A'dan güç alıyor. 14 nm mimariye sahip yonga seti, dört adet 2.0 GHz ARM Cortex-A73 ve dört adet 1.7 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama opsiyonları bulunuyor. Öte yandan yüz tanıma özelliği ve parmak izi okuyucuyla geliyor.

Ön tarafta 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

Huawei Enjoy 50, 22.5W hızlarını destekleyen 6.000 mAh pille donatıldı. Kutudan çıkar çıkmaz HarmonyOS 2.0 işletim sistemini çalıştırıyor. Son olarak 4G, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişiyle geldiğini belirtelim.

İşlemciKirin 710AEkran6.75 inç HD+ çözünürlüklü IPS LCD panel, damla çentik, 260ppi piksel yoğunluğuDepolama128 GB / 256 GBBellek6 GB / 8 GBArka kamera13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel makro sensörÖn kamera8 MegapikselBatarya22.5W destekli 6.000 mAhDiğer4G, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişiİşletim sistemiHarmonyOS 2.0

Huawei Enjoy 50 fiyatı

Huawei Enjoy 50, siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satışa çıkıyor. Bunun dışında ilk etapta Çin'de tanıtıldı. Ancak globale gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Akıllı telefonun fiyat etiketleri ise şöyle;

6 GB RAM + 128 GB – 195 dolar

8 GB RAM + 128 GB – 225 dolar

8 GB RAM + 256 GB – 255 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Enjoy 50, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel

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