Orta Koridor İnisiyatifi ile Küresel Taşımacılığa Yeni İvme

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor inisiyatifinin Asya ve Avrupa arasında stratejik bağlantı kurarak ticaret ve ekonomik potansiyeli artıracağını belirtti. Koridor, Türkiye'yi birçok bölgeye bağlayarak taşımacılığı hızlandırmayı hedefliyor.

İSTANBUL, 29 Haziran (Xinhua) -- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor inisiyatifinin Asya ve Avrupa arasında "stratejik bağlantı" kurarak küresel taşımacılık ve lojistiğe yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.

Uraloğlu cumartesi günü Orta Koridor'a ilişkin bir forumda yaptığı konuşmada, koridorun bölge ülkeleri için önemli bir ticari ve ekonomik potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridor İnisiyatifi diye de bilinen güzergah, Türkiye'nin tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırma çabalarının bir parçası olarak Türkiye'yi Güney Kafkasya, Hazar Denizi, Orta Asya ve nihayetinde Çin'e bağlıyor.

Uraloğlu, Orta Koridor üzerinden demiryolu ile taşınan bir kargonun Doğu Asya'dan Avrupa'nın en uzak noktalarına sadece 18 günde ulaşabildiğini söyledi. Uraloğlu bu sürenin yakında 15 hatta 13 güne kadar düşebileceği öngörüsünde bulundu.

"Bu nedenle komşu ve transit ülkelerle birlikte bu koridora yatırım yapıyoruz" diyen Uraloğlu, koridorun yaklaşık 2.200 kilometresinin Türkiye'den geçtiğini ve birçok bölümünün halihazırda faaliyette olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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