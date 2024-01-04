Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Dodurga beldesini ziyaret etti
Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Dodurga beldesine gelerek Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı ve meclis üyeleriyle görüştü. Minuz, belde hakkında bilgi aldı ve yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kaşıkcı da ziyaretten memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.
Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Dodurga beldesini ziyaret etti.
Erkan Minuz ile beraberindekiler, Dodurga beldesine gelerek Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı ve meclis üyeleriyle görüştü.
Belde hakkında bilgi alan Minuz, yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Kaşıkcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.