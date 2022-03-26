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Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Orta Karadeniz için fırtına uyarısı

Orta Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Orta Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın yarın öğleden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Meteoroloji, Karadeniz, Fırtına, Güncel, Haberler

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