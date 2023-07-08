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Orta Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Orta Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Yarın Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz Amasya Sivas Güncel Haberler

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