Orta Karadeniz'de kısa süreli fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Amasra-Sinop arasında yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgar esecek. Fırtına aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Orta Karadeniz'de kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Amasra-Sinop arasında rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtına, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.