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Orta Karadeniz'de kısa süreli fırtına bekleniyor

4 Aralık 2023 13:48 Son Güncelleme: 13:49 Abone Ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Amasra-Sinop arasında yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgar esecek. Fırtına aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedecek. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.