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Orta İlçesinde İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

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Orta ilçesinde düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliğinde, yeni eğitim dönemi için iyi dilekler iletildi. Okul Müdürü Onur Sapancı, eğitimin önemine vurgu yaptı ve öğrencilerin gösterileriyle program sona erdi.

Orta ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Okul Müdürü Onur Sapancı, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin, bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç, bir memleket meselesi olduğunu dile getiren Sapancı. "Türk eğitim sistemimiz, tüm vatandaşlarımızı 'Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin, dengeli ve düzgün bir karaktere sahip olması, aynı zamanda iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi' görevini üstlenmiştir." dedi

Konuşmanın ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu, şiirler okudu.

Okula bu yıl başlayan öğrencilere 4. sınıf öğrencileri tarafından "Hoş geldiniz" çiçeği verildi.

Programa, Kaymakam Erkan Minus, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş ile kurumu amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel

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