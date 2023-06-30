Orta İlçesinde Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi
Güncel Haberler
Orta ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Kaymakam Ömer Levent Türk ve Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay konuşma yaptı. Programa Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ile kurum müdürleri de katıldı.
Orta ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
İlçe merkezinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ömer Levent Türk, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Diğer illerden Orta'ya gelen vatandaşların kazasız belasız tekrar yuvalarına dönmeleri temennisinde bulunan Türk, Orta ilçesine gelmekten gurur duyduğunu kaydetti.
Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da tüm vatandaşın bayramını tebrik ederek, ilçeye gelen herkese mutlu bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.
Programa Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ile kurum müdürleri katıldı.