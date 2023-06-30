Orta İlçesinde Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Orta ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Kaymakam Ömer Levent Türk ve Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay konuşma yaptı. Programa Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ile kurum müdürleri de katıldı.