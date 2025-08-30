Orta Doğu ve Orta Asya Enerji Ekonomisi Konferansı Antalya'da Gerçekleşecek

Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) Konferansı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, 4-6 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek.

IAEE MECA 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, Konferansın Düzenleme Komitesi Başkanı Haluk Sayar ve Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göksu, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu konferans kapsamında Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Sirene Belek Hotel'de basın toplantısı düzenledi.

Kumbaroğlu, Antalya'da düzenleyecekleri kongrenin hazırlıklarının iki yıldır sürdüğünü belirterek, başta Körfez ülkeleri olmak üzere konferansa yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Körfez ülkelerinin yanında, Orta Doğu ve Orta Asya başta olmak üzere tüm dünyadan konferansa katılım ve sunum taleplerinin olduğunu belirten Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

"Toplam 23 ülkeden katılım talebi aldık. Suudi Arabistan başı çekiyor. Suudi Arabistan Enerji Ekonomisi Derneği ile Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği birlikte düzenliyoruz bu kongreyi. Almanya ikinci sırada. Avrupa'dan da çok büyük ilgi var buraya. Uganda üçüncü sırada. Afrika'dan da Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın, geçtiğimiz günlerde Afrika'yla birtakım anlaşmalar, projeler söz konusu oldu. Bunun yansımalarını da biz burada sivil toplum tarafında ve bu kongre tarafında görüyoruz. Yani küresel bir enerji oyuncusu olmak için izlenen yol haritası ve burada önemli bir aşama kaydedildiğini görüyoruz. Japonya, İngiltere, Azerbaycan, Endonezya var ilk 10 içinde. Danimarka, İtalya, Türkiye, Fransa bu şekilde gidiyor."

Kumbaroğlu, kongrenin ana temasının "Orta Doğu ve Orta Asya'da Enerji Dönüşümü" olduğuna değinerek, "Yani yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Bir dönüşüm ve burada enerji çok ama çok kritik bir noktaya konumlanıyor. Bu süreçte enerji teknolojisiyle, piyasasıyla, diplomasisiyle, uluslararası işbirlikleriyle öne çıkan ülkeler kazanacak. Bu gibi kongrelerde bunların irdelenmesi çok önemli." diye konuştu.

"10 yılda toplam enerji talebi iki katı arttı"

Konferansa akademiden, özel sektörden, kamudan, sivil toplum kuruluşlarından katılım olacağını belirten Kumbaroğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa'dan da çok ciddi bir talep olduğunu gördük. Tabii Avrupa'nın geleceğinde enerji anlamında Türkiye'nin pozisyonu ne olacak? Son derece kritik tabii. Çünkü burada merkezi bir noktada, doğal gazda olsun, başka kaynaklarda olsun Türkiye'nin doğal gazla bir taraftan Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Kendi doğal gazımızı ürettik ama diğer taraftan da baktığımız zaman Kilis-Halep Doğalgaz Hattı ile aslında enerjiyle barışın inşası. Bir yanda enerji diplomasisi ile insani diplomasi arasında kurulan güçlü bir köprü oluşturulmuş oluyor. Bütün bunlarla birlikte esasen Türk savunma sanayi için de enerji meselesi son derece hayati. Bunlar da hep iç içe geçmiş. Küresel oyuncu babında özellikle petrol ve doğal gaz, sismik arama ve sondaj anlaşmaları yapılırken beraberinde askeri işbirliği anlaşmaları da yapılıyor."

Kumbaroğlu, "Konferansta sürdürülebilirlik, jeopolitik konular ağırlıklı olmak üzere üç gün boyunca 3 çalıştay ve 22 oturumla güncel sorunları küresel ve bölgesel aktörlerle masaya yatıracağız." dedi.

Ana oturuma "Enerji Arz Güvenliği" ile başlayıp, "Enerji Finansmanı" ile bitireceklerini anlatan Kumbaroğlu, iki ülkeden enerji bakanlarının konferansa katılacağını teyit ettiğini belirtti.

Bir taraftan elektromobilite, bir taraftan veri merkezleri, yapay zeka, diğer taraftan da iklimlendirme sistemlerinin elektrik talebine çok hızlı artış getireceğini bildiren Kumbaroğlu, "Son 10 yılda toplam enerji talebi iki katı arttı. Önümüzdeki 10 yılda 6 kat artması bekleniyor. Bu artışın kritik minerallerden özellikle bakır üzerine de çok ciddi bir baskı getireceği öngörülüyor. Bütün bunların küresel aktörleriyle konuşacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye otomotiv endüstrisinde dünyada 12. sırada"

Konferansın Düzenleme Komitesi Başkanı Haluk Sayar ise kongrenin bir ana oturumundaki konu başlığının "elektromobilite" olacağını vurgulayarak, elektromobiltenin dönüşüme girmiş bir sektör olduğuna işaret etti.

Bunun her şeyi kökünden değiştirebilecek bir değişim olduğunu anlatan Sayar, "Türkiye için özellikle çok önemli bir değişim. Çünkü Türkiye otomotiv endüstrisi dünyada önemli bir yerde, 12. sıradayız. Avrupa'nın 4. büyük üreticisiyiz. İhracatımız otomotiv endüstrisinde lider konumda. En çok ihracatı otomotiv endüstrisinde yapıyoruz." diye konuştu.

Sayar, 2023 itibarıyla elektrikli otomobillerde hızlı dönüşüme girdiklerini, Türkiye'de satılan her 100 aracın 21'inin elektrikli, 9'unun dizel olduğunu vurguladı.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Göksu da konferansa çok iyi hazırladıklarını belirterek, enerjinin ülkeler arasında konuşulmasının dünya barışına katkı sunduğunu söyledi.