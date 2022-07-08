Orta Doğu'nun en büyük deve pazarı: "Burkaş"

Mısır'ın Giza kentinin Burkaş bölgesinde yer alan Orta Doğu'nun en eski ve en büyük deve pazarı Burkaş, her Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi Mısırlılar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor.

Giza kentinin kuzeyinde yerleşim alanından uzak Burkaş bölgesinde yaklaşık 25 dönümlük bir arazinin üzerine kurulu olan deve pazarı, 1995 yılından bu yana Orta Doğu bölgesinin en büyük ve Mısır'ın tek deve pazarı olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 27 yıldır faaliyet gösteren Burkaş'ta, Fas, Somali ve Sudan gibi bazı ülkelerden ithal edilen develer de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinden kurbanlık deve satın almak için halkın akın ettiği deve pazarında satışlar, genellikle açık artırım yöntemiyle yapılıyor.