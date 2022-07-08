Orta Doğu'nun en büyük deve pazarı: "Burkaş" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orta Doğu'nun en büyük deve pazarı: "Burkaş"

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:

Mısır'ın Giza kentinin Burkaş bölgesinde yer alan Orta Doğu'nun en eski ve en büyük deve pazarı Burkaş, her Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi Mısırlılar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor.

Mısır'ın Giza kentinin Burkaş bölgesinde yer alan Orta Doğu'nun en eski ve en büyük deve pazarı Burkaş, her Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi Mısırlılar tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor.

Giza kentinin kuzeyinde yerleşim alanından uzak Burkaş bölgesinde yaklaşık 25 dönümlük bir arazinin üzerine kurulu olan deve pazarı, 1995 yılından bu yana Orta Doğu bölgesinin en büyük ve Mısır'ın tek deve pazarı olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 27 yıldır faaliyet gösteren Burkaş'ta, Fas, Somali ve Sudan gibi bazı ülkelerden ithal edilen develer de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinden kurbanlık deve satın almak için halkın akın ettiği deve pazarında satışlar, genellikle açık artırım yöntemiyle yapılıyor.

AA / Adam Abu - Güncel

Kurban Bayramı Orta Doğu Mısır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title