Orta Doğu'dan Uzungöl'e 'charter' uçuşla akın - Haberler

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de yaz turizm sezonu, hareketli başladı. Otellerde yaz dönemi için rezervasyon yoğunluğu yaşanırken Kuveyt, Bahreyn ve İsrail'den charter uçuşlarla kentte turist kafileleri geliyor.

Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de yaz sezonunun açılması ile misafirler ağırlanıyor. Uzungöl'de otel, pansiyon ve dağ evlerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Kentte bu yıl Kuveyt, Bahreyn ve İsrail'den charter seferlerle turist kafileleri de geliyor. Bölgeye gelen turistler, göl kıyısında temiz havada doğa yürüyüşü yapıyor, fotoğraf çektiriyor. Uzungöl'de okulların yaz tatiline girmesi ile doluluğun yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Fadime Kalya ise "İlk defa Uzungöl'ü ziyaret ediyorum. Burası harika bir yer. Doğanın biraz daha korunması taraftarıyım" dedi.