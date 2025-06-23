Orta Doğu'da Hava Sahası Kapandı: 26 Ticari Uçuş Yön Değiştirdi

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İsrail'in İran'a saldırıları ve ABD'nin müdahalesinin ardından, İran'ın ABD'nin Katar'daki hava üssüne misillemesi sonucu Orta Doğu'daki hava sahası kapandı. En az 26 ticari uçuşun yön değiştirmesi gerektiği bildirildi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin dahil olmasının ardından İran'ın bugün ABD'nin Katar'daki hava üssüne misilleme yapması nedeniyle Orta Doğu'da hava sahasının kapatılması sonucu en az 26 ticari uçuşun yön değiştirdiği belirtildi.

ABD'de de ofisleri bulunan İngiltere merkezli Cirium havacılık analitik şirketine göre, Orta Doğu'daki gerginlik ticari uçuşları etkiledi.

Şirket, İran'ın Katar'daki ABD hava üssüne yönelik misillemesi üzerine Orta Doğu'daki hava sahasının kapatılması nedeniyle 4'ü Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve 22'si Katar'a giden en az 26 ticari uçuşun farklı noktalara yönlendirildiğini veya kalkış yaptıkları noktaya geri döndüğünü açıkladı.

Kuzey Amerika'dan 39, Avrupa'dan ise 210 uçuşun ilerleyen saatlerde Orta Doğu'ya hareket etmesinin planlandığı belirtilirken, hava sahasının o zamana kadar yeniden açılmaması durumunda bu uçuşların da iptal riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Türk Hava Yolları da (THY), bugün yapılması planlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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