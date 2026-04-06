Orta Doğu Genelinde Saldırılar Sürüyor, Lübnan'a Yönelik Son Saldırılarda 15 Kişi Öldü

(ANKARA) - Orta Doğu'da çatışmaların şiddeti artarken, İsrail'in Lübnan, İran ve bölgedeki diğer hedeflere yönelik saldırıları ve karşılıklı füze atışları can kayıplarına yol açtı. Lübnan'da en az 15 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın medyaya verdiği bilgiye göre, pazar günü Beyrut'a düzenlenen bir saldırıda en az beş kişi yaşamını yitirdi. Beyrut'un doğusundaki Ayn Saadeh'te bir apartmana düzenlenen saldırıda ise üç kişi öldü. Bakanlık, güneydeki Kfar Hatta kasabasına yönelik saldırıda hayatını kaybeden yedi kişi arasında dört yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğunu açıkladı.

İsrail'de ise bir yerleşim binasına isabet eden füze iki kişinin ölmesine neden oldu. İsrail'in acil yardım servisi Magen David Adom ayrıca gece saatlerinde düzenlenen füze saldırıları sonrası yaralananlar olduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki hedeflere yönelik bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı. Medyada yer alan haberlere göre ABD-İsrail ortak saldırısında Tahran'ın güneyindeki Kum kentinde bir konut binası hedef alındı; en az beş kişi hayatını kaybetti, enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt de hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırıları tespit ettiğini ve karşılık verdiğini açıkladı.

