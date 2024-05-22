Orta ilçesinde şair ve yazarlar öğrencilerle buluştu
Orta ilçesinde düzenlenen programda, yazar Yaşar Özgür Eğmir, şair Mine Aylak ve şair Necati Köse öğrencilerle bir araya geldi. Konuşmacılar, öğrencilere kitap okumanın önemini vurgulayarak tecrübelerini paylaştı. Programa ilçe yöneticileri ve öğrenciler de katıldı.
Orta ilçesinde şair ve yazarlar öğrencilerle buluştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda düzenlenen programda, yazar Yaşar Özgür Eğmir, şair Mine Aylak ve şair Necati Köse öğrencilerle bir araya geldi.
Konuşmacılar, programda öğrencilerin eğitim hayatında başarılı olabilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri için kitap okumaları gerektiğine dikkati çekerek, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
Konuşmaların ardından öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.
Programa Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer ile kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.