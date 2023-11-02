Orta'da "Kadına Şiddete Hayır" semineri düzenlendi
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Orta ilçesinde "Kadına Şiddete Hayır" semineri gerçekleştirildi.
Orta ilçesinde "Kadına Şiddete Hayır" semineri gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Orta Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda, merkezdeki kursiyerlere kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve kanunlar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Programda, KADES uygulamasının cep telefonlarına indirilmesi tavsiyesinde de bulunuldu.
Kaynak: AA / Güncel