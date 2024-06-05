Orta Şehit Gökhan Topal Halk Eğitim Merkezi'nde Üretilen Ürünlerin Sergisi Açıldı

Orta Şehit Gökhan Topal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslarda üretilen ürünlerin sergisi açıldı.

Orta, Dodurga, Kalfa ve Yaylakent'ten 160 kursiyer tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserlerin sergisi için halk eğitim merkezinde tören düzenlendi.

Kurdelenin kesilmesinin ardından Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

Kaymakam Minuz, burada yaptığı konuşmada, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından bu sene haziran ayının ilk haftasının "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak belirlendiğini söyledi.

Bu kavramın tam da insan için konulmuş, uygulanması gereken bir kavram olduğunu belirten Minuz, "Yüce bir milletin, büyük bir medeniyetin, şanlı bir tarihin müntesipleri, mirasçılarıyız. İlim, kültür, öğrenme ve öğretme denildiği zaman bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz akla gelir. Hayat boyu öğrenme denildiği zaman belli bir alanda belli bir çabayı göstermek değil doğduğumuzdan başlayan ve mezara kadar olan süreçte hayat boyu öğrenmemiz gerekiyor," dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer de sergilenen eserler hakkında bilgi vererek katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.