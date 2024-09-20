Çankırı'da Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Çankırı'nın Orta ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanları ve gaziler katıldı. Tören sonrası Kaymakam Minuz, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek yemek yedi.
Çankırı'nın Orta ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sona eren törene Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ile gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Buradaki törenin ardından Kaymakam Minuz, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.