Orta'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi

Orta'da, Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş programı düzenlendi.

Orta Devlet Hastanesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşte katılımcılar Hükümet Konağı'ndan Devlet Hastanesi'ne kadar yürüyüş yaptı.

Etkinlikte katılımcılara hareket etmenin ve yürüyüşün önemi hakkında bilgi verildi.

Programa, Kaymakam Erkan Minuz, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çetiner, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.