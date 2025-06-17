Orta'da 'Ailemle Piknik Etkinliği' Düzenlendi

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Orta'da öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı 'Ailemle Piknik Etkinliği' Dodurga Beldesi Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar eğlenceli oyunlarla vakit geçirdi.

Orta'da öğretmen, öğrenci ve veliler, "Ailemle Piknik Etkinliği"nde bir araya geldi.

Orta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sebahattin Çakır İlkokulu Okulu tarafından Dodurga Beldesi Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar çuval yarışı, halat çekme gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe Kaymakam Erkan Minuz ve eşi Gönül Minuz, Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar, Orta Belediye Başkan Vekili Murat Canbaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci'nin eşi Ayşe Bezci ile okul idaresi ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
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