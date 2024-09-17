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Orta Asya ve Almanya Liderleri Kazakistan'da Zirve Gerçekleştirdi

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 'Orta Asya-Almanya Zirvesi'nde, ticaret, enerji ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular ele alındı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Almanya ile işbirliğinin geliştirilmesini vurgulayarak hidrojen enerjisinin önemine dikkat çekti.

Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ile Almanya liderleri, "Orta Asya-Almanya Zirvesi" için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen toplantıya Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz katıldı.

Tokayev, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Orta Asya ile Almanya arasındaki bu üst düzey diyaloğun geçen yıl Berlin'de başlatıldığını hatırlatarak, "Bu diyalogu Orta Asya devletleri ile Almanya'nın bölgesel stratejik ortaklığın kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine yönelik ilgi ve isteğinin kanıtı olarak görüyorum." dedi.

Ticaret, yatırım, enerji, çevre, ulaştırma ve lojistik, eğitim ve bilim gibi alanlarda önemli konuları ele alacaklarını belirten Tokayev, zirvenin ülkelerinin yararına olacak somut kararlar doğuracağına inandığını söyledi.

Tokayev, karşılıklı ticareti artırma ve enerji sektöründeki işbirliğini genişletme konusuna dikkati çekerek, "Almanya'nın en büyük enerji tedarikçilerinden biri olarak Kazakistan, Alman pazarına petrol ihracatını artırmaya hazır." diye konuştu.

Ülkelerinin sürdürülebilir kalkınması için alternatif enerji kaynaklarına geçiş konusunda ortak faaliyetlerin yoğunlaştırılmasının önemine değinen Tokayev, "Hidrojen enerjisinin geliştirilmesinde karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Tokayev, Alman şirketlerini ülkesinin nadir toprak elementlerini birlikte keşfetmeye davet ederek, "nadir toprak elementleri için bölgesel araştırma merkezi" kurmayı teklif etti.

Orta Asya ve Avrupa'nın ulaştırma ve lojistik sistemlerinin daha fazla entegrasyonunun önem taşıdığına işaret eden Tokayev, "Kazakistan, Avrupalı ortakların Orta Koridorun geliştirilmesi için Küresel Ağ Geçidi programı kapsamında 10 milyar avro tahsis etme kararını memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

Tokayev, uluslararası güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine de vurgu yaparak, "Kazakistan, Birleşmiş Milletler'in reform sürecinde aktif rol almaya hazır. Başta Almanya olmak üzere birçok gelişmiş ülkenin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmayı kesinlikle hak ettiğine inanıyoruz." dedi.

Zirve, Orta Asya ülkelerinin devlet başkanları ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un "Ortak Bildiri"ye imza atma töreniyle sona erdi. Zirve sonrası liderler, Alman iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yaptı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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