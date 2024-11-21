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Orta Asya Üniversite Rektörleri Forumu Bişkek'te Gerçekleşti

Orta Asya Üniversite Rektörleri Forumu Bişkek'te Gerçekleşti
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 'Orta Asya Üniversite Rektörleri Forumu'nda beş ülkenin rektörleri, eğitimde dönüşüm ve iş dünyasıyla entegrasyon konularını ele aldı. Forumda, uluslararası işbirliğini güçlendirmek için çeşitli protokoller imzalandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Orta Asya Üniversite Rektörleri Forumu" yapıldı.

"Küresel Zorluklar Bağlamında Orta Asya Üniversitelerinin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen forum, beş Orta Asya ülkesinin üniversite rektörlerini bir araya getirdi.

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva, forumun açılışında yaptığı konuşmada, insanlığın ve ekonominin güvenliğinin verilecek eğitimden kaynaklandığını belirtti.

Kendirbayeva, "Bugün biz önemli sorulara yanıt aramalıyız. Bundan sonra nasıl bir eğitim olmalı. Hangi meslekler öğretilmeli." dedi.

Forumda, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'dan gelen rektörlerin katılımıyla "Üniversitelerin dönüşümü, akademik ortaklıklar ve bilim ile iş dünyasının entegrasyonu konuları" üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

İşbirliği anlaşmaları imzalandı

Uluslararası eğitim ve bilimsel işbirliğini güçlendirmek amacıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Nazarbayev Üniversitesi, Almatı İşletme Üniversitesi, Karaganda Buketov Üniversitesi ve Tacikistan Devlet Hukuk, İşletme ve Siyaset Üniversitesi arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Bu işbirliği protokolleri, yükseköğretim kurumları arasında akademisyen, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci değişimi, ortak bilimsel araştırma projelerinin hayata geçirilmesi, bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel bağların güçlendirilmesi gibi pek çok alanı kapsıyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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