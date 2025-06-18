Orta Asya Ülkeleri Terörle Mücadele İçin Bir Araya Geldi

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Çin ve beş Orta Asya ülkesi, terör, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadelede işbirliği yapma kararı aldı. Astana'da imzalanan Deklarasyon, sınır güvenliği ve ortak güvenlik tehditlerine karşı mücadele taahhüdünü içeriyor.

ASTANA, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan, ortaklaşa terör, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadele etme ve bu üç sorunun her türlüsünü şiddetle kınama konusunda mutabık kaldı.

Çin ve beş Orta Asya ülkesi, salı günü Astana'da düzenlenen 2. Çin-Orta Asya Zirvesi'nde Astana Deklarasyonu'nu imzaladı.

Deklarasyona göre taraflar, terörist güçlerin sınırdan sızması, uyuşturucu kaçakçılığı, sınır aşan organize suçlar ve siber suçlar gibi tehditlerle mücadele etme, işbirliği projelerinin sorunsuz ve istikrarlı şekilde ilerlemesini sağlama ve güvenlik tehditlerine ortaklaşa müdahale etme kararı aldı.

İstikrarlı, kalkınan ve müreffeh bir Orta Asya'nın, altı ülkenin halklarının ve uluslararası toplumun ortak çıkarına olduğu konusunda da uzlaşıldı.

Afgan halkının barış ve istikrarı korumasına, sosyal altyapıyı yeniden inşa etmesine ve bölge ve dünyadaki ekonomik sistemlere entegre olmasına yardımcı olmak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan taraflar, Afganistan'ın, terör ve uyuşturucu madde tehditlerinden arındırılmış, barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir ülke haline getirilmesini destekleme taahhüdünde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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